У Червонограді виявили чергову нелегальну АЗС

У вівторок, 20 листопада, співробітниками податкової міліції у м. Червонограді, що на Львівщині, виявлено чергову нелегальну АЗС. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Так, під час планових заходів по операції «Акциз 2018», а також на виконання спільного наказу про створення міжвідомчої робочої групи щодо протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій, співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області виявили у м. Червонограді АЗС, на якій здійснювалась реалізація не облікованих підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів, нафтопродуктів) сумнівного походження без відповідних дозвільних документів.

«Складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП («Порушення порядку провадження господарської діяльності»). Описано автозаправний комплекс орієнтовною вартістю 150 тис. грн, дизельне паливо, яке зберігалось в резервуарі в кількості близько 10 тонн, орієнтовною вартістю 300 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Матеріали адміністративного правопорушення скеровано у Червоноградський міський суд Львівської області для розгляду та прийняття рішення.

Нагадаємо, минулого тижня на території області виявили чергові дві незаконні АЗС. Наприкінці липня у ДФС заявляли, що нарахували на території Львівщини 12 нелегальних автозаправок. Водночас активісти запевняли, що таких АЗС є щонайменше 40. Згодом голова Львівської ОДА Олег Синютка дав вказівку до грудня ліквідувати в області всі незаконні заправки.

Як повідомляв Львівський портал, тільки у Львові нещодавно виявлили 20 пунктів АЗС і АГНС, які займаються незаконною торгівлею паливно-мастильними матеріалами та зрідженим природним газом.

Фото: ДФС