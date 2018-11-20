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У «Львівавтодорі» розповіли деталі тендеру щодо електронного квитка

Олена Карп'юк

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16 листопада ЛКП «Львівавтодор» оголосило тендер закупівлю розробки, постачання, впровадження та обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті Львова. У підприємстві пояснили, що це не є новий тендер, а безпосереднє продовження закупівлі, яка стартувала у березні 2017 року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«У цьому проекті — впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті (е-квиток) Львова, ми пов’язані з Європейським банком реконструкції та розвитку, який фінансує проект. Тому проводимо все згідно вимог банку, і без консультантів, які приступили до роботи в кінці грудня 2017, ми не могли рухатись далі. А також ЄБРР вирішив на нас зробити зразковий проект і досить довго перевіряв нашу документацію, із залученням, в тому числі, незалежних експертів.

Хочу наголосити, що зараз ми оголосили не новий тендер. Ми продовжуємо рухаємось в межах закупівлі, яка була оголошена на сайті ЄБРР 29.03.2017. Зараз ми проводимо етап технічної оцінки. І ми вирішили не обмежуватись тими 17 компаніями і зробили наступний етап тендеру (технічну оцінку) відкритим для всіх. Тому що з часу, коли ми оголосили попередню кваліфікацію, на європейському ринку цілий ряд компаній також почали виробляти АСОП в тому варіанті, який ми хочемо для Львова. У нас є проект, в якому розписані всі складові системи. У нас є технічне завдання, яке містить біля 400 вимог до побудови системи. Але кожен постачальник повинен із своєї лінійки виробів підібрати комплектуючі, які б відповідали нашим вимогам і скласти з них цілісне рішення, яке доповнити новим програмним забезпеченням. Це і є розробка в розумінні нашого тендеру» — розповів начальник відділу АСОП ЛКП «Львівавтодор» Сергій Журбенко.

Нагадаємо, ЄБРР надав Львову 10 млн євро кредиту на впровадження у Львові електронного квитка. При цьому загальна вартість цього проекту становить 11,2 млн євро.

Протягом 2017 року відбувались тендерні процедури з вибору підрядних організацій та консультацій проекту. 15 листопада 2017 року ЛКП «Львівавтодор» підписало контракт із компанію iC consulenten (Австрія), яка надає консультації в межах впровадження електронного квитка.

Зазначимо, що львів’янам обіцяли запровадити електронний квиток у громадському транспорті у вересні 2019 року. Хоча восени 2017 року його обіцяли впровадити у транспорті за 9 місяців, тобто наприкінці 2018 – початку 2019 року.

Також львів’яни самі обрали назву для майбутнього електронного квитка – «ЛеоКарт». Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 17 листопада 2016 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» (р.№ 4121).

Водночас додамо, що цього дня фракція «Самопоміч» Верховної Ради України не голосувала за законопроект № 4121. Натомість у Садового добряче попіарилися на темі е-квитка у Львові: прес-служба Львівської міської ради розповсюдила інформацію про те,  що 17 листопада у Львові підписали угоду щодо кредитного фінансування проекту автоматизованого збору оплати за проїзд у громадському транспорті міста, на якому був присутній лідер «Самопомочі», міський голова Львова Андрій Садовий.

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