В Укравтодорі виявили зловживань на 190 мільйонів. Служба автодоріг Львівщини увійшла до переліку порушників

Державна аудиторська служба провела аудит виконання Укравтодором бюджетних програм у 2015-2017 роках, за результатами якого повідомила про порушення на 190 млн гривень. Про це пише Українська правда, передає Львівський портал.

«Під час аудиту було охоплено близько 60 млрд гривень, з яких майже 35 млрд гривень спрямовано обласним службам автомобільних доріг. Також проведено класичні ревізії фінансово-господарської діяльності згаданих служб, під час яких було проведено 352 зустрічні звірки, досліджено понад 20 млрд гривень», – заявили у Держаудитслужбі.

Під час перевірки експерти встановили, що практично у кожній області існують випадки неефективного та нераціонального використання коштів, а також неналежного виконання ремонтно-будівельних робіт, завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт тощо.

«Контрольними заходами у кожній без винятку обласній САД виявлено фінансових порушень, загальна сума яких становила майже 190 млн гривень, з яких понад 130 млн гривень – це порушення, напряму пов’язані із виконанням ремонтно-будівельних робіт», – йдеться у повідомленні.

Найбільше порушень виявили у Службах автомобільних доріг (САД) у Миколаївській, Волинській, Закарпатській, Луганській, Полтавській та Львівській областях.

«Основною причиною допущених порушень є діюча система контролю якості в обласних САД, яка має низку недоліків», – наголосили у Держаудитслужбі.

Раніше Львівський портал повідомляв, дороги на Львівщині є найдорожчі в Україні, і при цьому мають найменший гарантійний термін експлуатації. Зважаючи на це, Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги. Окрім того, непрозорі тендери на виконання дорожніх робіт призводять до того, що державні кошти «розпилюють» між собою три монополісти, які фактично займаються перекачуванням мільярдів бюджетних грошей.

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Нещодавно голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин також поскаржився на брак коштів для ремонту львівських доріг. Однак як звітують чиновники, станом на середину жовтня на ремонт львівських доріг вже використали 97% передбачених коштів.