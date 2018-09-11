Мешканці Львівщини можуть онлайн скаржитись на неналежну якість виконаних ремонтних робіт

На сайті Львівської обласної державної адміністрації представлена Інтерактивна карта будівельних робіт, яка дозволяє мешканцям Львівщини стежити за будівництвами, ремонтами, які ведуться в області. На мапі є понад п’ять тисяч об’єктів, які представлені у 12 різних галузях: освіта, охорона здоров’я, дороги, благоустрій, тощо. Про це сьогодні, 11 вересня, під час прес-конференції розповіла заступник директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Валентина Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, інтерактивна карта реалізована на платформі Openbudged – це безкоштовне програмне забезпечення, яке надає областям і населеним пунктам в Україні можливість вносити усі об’єкти інфраструктури, на яких проводяться ремонти та отримувати мешканцям різну додаткову інформацію стосовно цих об’єктів.

«З цією картою ми працюємо вже три роки. За цей час внесли понад п’ять тисяч об’єктів реконструкції, будівництва, капітального ремонту, які реалізовані у Львівській області за рахунок багатьох джерел: державний фонд регіонального розвитку, субвенція з державного бюджету, конкурс мікропроектів, обласні програми, бюджет розвитку обласного бюджету та інші джерела. Зараз департамент «заливає» останні об’єкти, а на даний час їх вже є 80%», – розповіла вона.

Варто відзначити, що на карту не додають об’єкти, які роблять за місцеві бюджети. На мапі представлені лише об’єкти, які виконуються за рахунок коштів державного та обласного бюджетів з врахуванням місцевого співфінансування.

Валентина Москаленко пояснила, які можливості користувачам дає ця мапа. Вона зазначила, що кожен об’єкт має коротку інформацію стосовно того, хто є замовником робіт, хто є підрядником, з якого року триває будівництво та основні фотографічні матеріали.

«Можна подивитися, як об’єкт виглядає на даний час. Також користувач бачить інформацію, яка стосується транзакцій. Тобто, всі платіжки, які проводив замовник з моменту його реєстрації на цьому порталі. Окрім цього, представлена закупівля на Prozorro. Це дає змогу побачити усю тендерну документацію. Є і нова опція – аналіз закупівлі замовника та аналіз закупівель підрядника. Крім того, цікавою функцією є зв’язки – це нова теж опція, яка дає можливість прослідкувати зв’язки замовника чи підрядника з іншими підприємствами, фірмами, установами, людьми. Також у базі є єдиний державний реєстр, антикорупційний монітор та витяг з судовго реєстру», – розповіла вона.

Віднедавна мешканці Львівщини онлайн можуть ще й подати скаргу на якість ремонтних робіт.

«Якщо натиснути кнопку подати скаргу на неналежну якість ремонту, то онлайн у зверненні можна описати, чому ви вважаєте, що ремонт неякісний, додати фотоматеріали, залишити свої координати і ця скарга автоматично надійде у відділ звернень громадян, які передадуть інформацію у відповідний департамент», – додала Валентина Москаленко.

Фото: скрін з інтерактивної мапи