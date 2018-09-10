Очільник «Укравтодору» вважає Львівщину найбільш ефективною у використанні коштів на ремонт доріг

Голова «Укравтодору» Славомір Новак вважає, що Львівщина є однією з областей-лідерів, які найефективніше використовують державні кошти на ремонт автомобільних доріг. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Децентралізація доріг відбулася з 1 січня. Зі 170 тисяч кілометрів доріг, які були в руках «Укравтодору», 120 тисяч передали на рівень обласних державних адміністрацій, а 50 тисяч залишилися на центральному рівні. Ми передали не лише дороги, але і кошти – 11,5 мільярдів гривень», – заявив Новак.

За його словами, найкращий рівень використання цих коштів у Львівській, Волинській, Тернопільській областях, а гірший – на Півдні і Сході держави.

Загалом протягом 2018 року в Україні планують відремонтувати близько 4 тисяч кілометрів доріг паралельно з моніторингом якості вже відремонтованих.

Раніше Львівський портал повідомляв, дороги на Львівщині є найдорожчі в Україні і при цьому мають найменший гарантійний термін експлуатації. Зважаючи на це, Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги. Окрім того, непрозорі тендери на виконання дорожніх робіт призводять до того, що державні кошти «розпилюють» між собою три монополісти, які фактично займаються перекачуванням мільярдів бюджетних грошей.

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Нещодавно голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин також поскаржився на брак коштів для ремонту львівських доріг. Однак як звітують чиновники, станом на середину серпня на території Львівщини відремонтували 56% запланованих доріг.