В історичному ареалі Львова хочуть збудувати новий готель

У Львові до 15 червня триває громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у межах вул. Митрополита Андрея, вул. П. Війтовича, вул. Шептицьких, вул. Митрополита А. Ангеловича. Він передбачає впорядкування самої території та будівництво тризіркового готелю орієнтовно на 37 номерів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі громадського партнерства Львівської міськради.

Проект детального плану території (ДПТ) охоплює ділянку, площею 2,2 га. Вона розташована в історичному ареалі Львова, на ній розміщений житловий квартал із 2-3-поверховими віллами, які звели ще наприкінці XIX- на початку XX століття.

Вказана земельна ділянка знаходиться між костелом Ольги і Єлизавети та собором святого Юра.

Відтак розроблений проект ДПТ передбачає:

впорядкування внутрішньоквартальних територій загального користування (проїздів, майданчиків);

впорядкування зелених насаджень в умовах щільної забудови;

знесення дисгармонійних споруд всередині кварталу;

будівництво апартамент-готелю як готелю категорії «***» та облаштування його внутрішньої дворової частини;

облаштування підземного гаража на 22 машиномісць для відвідувачів майбутнього готелю.

Натомість для паркування автомобілів місцевих мешканців у кварталі пропонують залишити 11 машиномісць, а також на вивільненій території влаштувати відкриту автостоянку на 9 машиномісць.

Також на вул. Шептицьких, 41 сьогодні знаходиться вілла, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. В межах ДПТ хочуть розробити і встановити її охоронну зону.

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У понеділок, 11 червня, відбудеться зустріч з головним архітектором проекту детального плану території. Місце проведення: великий сесійний зал Львівської міської ради. Початок о 18:00 год.

Нагадаємо, у самому центрі Львова в зоні ЮНЕСКО також хочуть звести новий 6-поверховий готель із дворівневим підземним паркінгом.