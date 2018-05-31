ОСТАННІ НОВИНИ

В історичному ареалі Львова хочуть збудувати новий готель

Наталя Дуляба

|

У Львові до 15 червня триває громадське слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального плану території у межах вул. Митрополита Андрея, вул. П. Війтовича, вул. Шептицьких, вул. Митрополита А. Ангеловича. Він передбачає впорядкування самої території та будівництво тризіркового готелю орієнтовно на 37 номерів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі громадського партнерства Львівської міськради.

 

Проект детального плану території (ДПТ) охоплює ділянку, площею 2,2 га. Вона розташована в історичному ареалі Львова, на ній розміщений житловий квартал із 2-3-поверховими віллами, які звели ще наприкінці XIX- на початку XX століття.

Вказана земельна ділянка знаходиться між костелом Ольги і Єлизавети та собором святого Юра.

Відтак розроблений проект ДПТ передбачає:

  • впорядкування внутрішньоквартальних територій загального користування (проїздів, майданчиків);
  • впорядкування зелених насаджень в умовах щільної забудови;
  • знесення дисгармонійних споруд всередині кварталу;
  • будівництво апартамент-готелю як готелю категорії «***» та облаштування його внутрішньої дворової частини;
  • облаштування підземного гаража на 22 машиномісць для відвідувачів майбутнього готелю.

Натомість для паркування автомобілів місцевих мешканців у кварталі пропонують залишити 11 машиномісць, а також на вивільненій території влаштувати відкриту автостоянку на 9 машиномісць.

Також на вул. Шептицьких, 41 сьогодні знаходиться вілла, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення. В межах ДПТ хочуть розробити і встановити її охоронну зону.

У понеділок, 11 червня, відбудеться зустріч з головним архітектором проекту детального плану території. Місце проведення: великий сесійний зал Львівської міської ради. Початок о 18:00 год.

Нагадаємо, у самому центрі Львова в зоні ЮНЕСКО також хочуть звести новий 6-поверховий готель із дворівневим підземним паркінгом.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?
Володимир МЕЛЬНИК
Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?

У старій частині міста Лева є достатньо вулиць та провулків, які потребують капітального ремонту. Ззовні вирішення пробл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...