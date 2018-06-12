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МАФ, який встановили у Львові посеред тротуару, пообіцяли демонтувати

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 12 червня, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що МАФ, який встановили кілька днів тому просто посеред тротуару на вул. Володимира Великого, потрібно негайно демонтувати. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Сьогодні я на апаратній нараді піднімав питання: на вул. Володимира Великого поставили на пішохідному проході МАФ. Там стояла невелика дерев’яна споруда, де продавали питну воду. Взяли замість тої споруди поставили на 25 м кв МАФ. Це неподобство. Це треба забирати. Деколи у нас є такі люди, які мають геніальні ідеї. Я на боці львів’ян», – зазначив Андрій Садовий.

Також він пообіцяв, що вже скоро у Львові зменшиться кількість МАФів, адже міськрада не планує продовжувати багатьох підприємцям дозволи на наступний рік.

«Є МАФи, які мали дозволи ще кілька років тому. Зараз ця ситуація буде ускладнена, бо ми чітко деталізуємо, який МАФ і де має знаходитись, яке має бути функціональне застосування. МАФів стане у Львові менше, бо вони не будуть вписуватись в існуючу схему. Ми не будемо їм продовжувати дозволи на наступний рік. Те, що зараз є, – це багато тимчасових споруд, які надалі на тих місцях стояти не будуть», – наголосив Андрій Садовий.

Фото: ЛМР

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