МАФ, який встановили у Львові посеред тротуару, демонтували

Встановлену конструкцію під МАФ (бокові і задню стінку) на газоні у міжквартальному проїзді біля ринку на вулиці Володимира Великого демонтували. Встановлення проводилося без жодних дозволів невідомими особами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Вчора нам повідомили, що ведуться роботи по монтажу конструкції під МАФ на газоні у міжквартальному проїзді біля ринку на вул. Володимира Великого. Однак, коли ми приїхали на місце, то працівників вже не було, стінки (бокова і задня) були частково змонтовані і підперті якимись палицями. Зважаючи на ризик падіння цих стінок на перехожих, аварійні служби демонтували встановлену конструкцію.

Хочу наголосити, що конструкцію було встановлено без жодних дозволів, невідомими для нас особами. Встановити порушників повинна поліція», — розповів голова Франківської районної адміністрації Орест Тимчишин.

За його словами, інформація про те, що на газоні у міжквартальному проїзді біля ринку на вул. Володимира Великого ведуться роботи, з’явилася ще три тижні тому, а саме, що хтось зняв верхній шар ґрунту на газоні. Тоді районна адміністрація звернулася до КП «Адміністративно-технічну управління» ЛМР, Держекоінспекції Львівщини, управління земельних ресурсів та поліції. Після цього роботи були зупинені. Однак, 11 червня роботи розпочалися знову.

«Ми вчергове повідомили усі правоохоронні органи, також КП «Адміністративно-технічне управління» підготувало припис щодо відновлення газону», — додав Орест Тимчишин.