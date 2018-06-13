Дилер «Корпорації» Дубневичів домігся скасування тендеру з економією 45%

ТОВ «ВМ Трейдінг» виграло розгляд скарги до Антимонопольного комітету України з вимогою скасувати рішення про визначення його конкурента переможцем торгів на постачання рейкових скріплень. Про це пише Zалізниця без корупції.

Тендер, очікуваною вартістю 2,4 мільйони гривень, на постачання рейкових скріплень КПП Р65 ледь не завершився сенсаційною економією. В процесі аукціону учасник ТОВ «АТ Механіка» знизив свою цінову пропозицію до 1,26 мільйона гривень. Тобто майже вполовину.

Як відомо «АТ Механіка» виступає єдиним конкурентом групи «Корпорація КРТ», яку відносять до бізнесу народних депутатів Дубневичів. Наразі зареєстровані дві фірми: ТОВ «Корпорація КРТ» та ТОВ «НВП «Корпорація КРТ». Офіційними власниками першої фірми є безпосередньо депутати брати Дубневичі, а друга записана на їх дружин. Їх продукцію залізниці продають різні фірми-посередники, які називають підконтрольними сімейному бізнесу депутатів.

Впродовж років пропозиції ТОВ «АТ Механіка» відхиляються тендерними комітетами через те, що «Корпорація КРТ» через суд скасувала погодження Укрзалізницею технічних умов на виробництво деталей рейкових кріплень від «Механіки». При цьому ТОВ «АТ Механіка» має затверджені техумови на весь виріб в цілому. Але тендерні комітети умисно прописують вимоги надати не тільки затверджені ТУ на виріб, а й на кожну деталь, що призводить до дискваліфікації фактично єдиного конкурента фірм Дубневичів.

Вперше за кілька років тендерний комітет Південно-Західної залізниці таку вимогу не включив і тендер ледь не завершився економією в 45%. Варто зазначити, що за відсутності конкуренції постачальники «Корпорації» не знижували очікуваної вартості більш як на 1-5%.

Замовник навіть визначив ТОВ «АТ Механіка» переможцем торгів, проте дилер «Корпорації», ТОВ «ВМ Трейдинг» оскаржило результати торгів до Антимонопольного комітету.

Свою скаргу «Трейдинг» підкріпив листом від членів правління Укрзалізниці на адресу директора ТОВ «Корпорація КРТ». Згідно відповіді УЗ ще в 2013 році залізниця видала наказ про заборону застосування кріплень, виробництва ТОВ «АТ Механіка» (КПП-1). Відповідно перевагу в застосуванні було надано кріпленням КПП-5 (виробництва ТОВ «Корпорація КРТ»). Таке рішення на Укрзалізниці нібито прийняли після проведення ряду випробувань та в зв’язку з відсутність постачань таких кріплень на залізницю з 2003 по 2007 роки та з 2008 по 2013 роки.

Щоправда, згідно експертизи НАБУ, саме рейкові кріплення КПП-5 виробництва ТОВ «Корпорації КРТ» не відповідають вимогам та не забезпечують необхідне мінімальне притискне зусилля рейки в 25кН. Отже чия продукція насправді краща нам лишається тільки здогадуватись.

Після розгляду скарги колегія АМКУ задовольнила скаргу ТОВ «ВМ Трейдинг» та зобов’язала тендерний комітет скасувати рішення про визнання переможцем тендеру ТОВ «АТ Механіка» через невідповідність запропонованого товару. Отже, скоріше за все, тендери на закупівлю рейкових скріплень продовжать перемагати фірми з оточення братів Дубневичів навіть попри слідство НАБУ і висновки експертиз, а Укрзалізниця продовжить переплачувати майже половину вартості продукції.

Загальний обсяг закупівель рейкових скріплень залізницею сягає 200-300 мільйонів гривень на рік.

Раніше Львівський портал повідомляв, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдино. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда.

Фото:Zалізниця без корупції.