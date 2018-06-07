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Арештоване майно директора Львівського бронетанкового заводу передали в управління АРМА

Юлія Шпак

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Арештоване майно директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа, якого підозрююють в причетності до розкрадання понад 14 мільйонів гривень, передали в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Таке рішення ухвалив суддя Солом’янського районного суду міста Києва за результатами розгляду відповідного клопотання детектива НАБУ, повідомляє «Слово і Діло».

 

Так, рішенням суду в управління АРМА передали: земельну ділянку; 43/100 частин домоволодіння; корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Водне плесо»; корпоративні права в розмірі 20% статутного капіталу ТОВ «Мережа супермаркетів «Плюс Бонус»; корпоративні права в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «Прикарпатська кераміка»; корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Плюс 999»; корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Нікра Груп ЛТД»; корпоративні права у вигляді 49,99% статутного капіталу ТОВ «ВП Калузький Бровар»; квартиру та нежитлове приміщення.

Нагадаємо, 14 липня працівники НАБУ затримали директора бронетанкового заводу Романа Тимківа та його заступника Олега Ткаченка. За даними НАБУ, керівництво заводу причетне до закупівлі вживаних моторів до танків Т-72 замість нових. У цій справі також затримали ще трьох осіб: генерал-майора і полковника з ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ, засновника приватної фірми.

Також 15 липня директору ЛБЗ Роману Тимківу було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначено арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн.

Також повідомлялося, що у березні цього року НАБУ завершило досудове розслідування у справі Львівського бронетанкового заводу.

Довідка

АРМА – Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на  формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також  управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.

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