Міні-пікет під Ратушею: Садового просять звести монумент Героям Небесної Сотні на Сихові

Сьогодні, 17 травня, під стінами Львівської міської ради зібрались шість мешканців Сихова старшого віку із міні-пікетом. Вони вимагають спорудити на площі перед кінотеатром ім. О. Довженка монумент Героям Небесної Сотні. Про це із місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як розповів учасник акції Ярослав, який є мешканцем Сихова, таким міні-пікетом хочуть достукатися до міського голови Львова Андрія Садового.

«Ми хочемо, аби монумент Героям Небесної Сотні збудували на площі перед кінотеатром ім. О. Довженка. У міській раді цього не хочуть, тому сьогодні ми зібрались тут», – розповів Ярослав.

За його словами, зводити монумент Героям Небесної Сотні потрібно саме на площі перед кінотеатром, адже воно є «ідеальним місцем для цього». Також він зазначив, що незабаром до міні-пікету під міською радою мають приєднатися й інші мешканці Сихова.

Нагадаємо, головний архітектор Львова Юліан Чаплінський зазначав, що міська рада Львова не розглядає можливості встановлення на площі перед кінотеатром ім. О. Довженка монумента Героям Небесної Сотні, як це пропонує Львівська обласна рада. Адже таку пропозицію у мерії вважають суто політичним питанням.

На цій ділянці буде громадський простір, переможця на облаштування якого нещодавно визначили на всеукраїнському архітектурному конкурсі.

Як повідомляв Львівський портал раніше, активісти ГО «Кращий Сихів» вже виступили проти зведення монументу Героям Небесної Сотні, оскільки також вважають площу перед кінотеатром ім. О. Довженка чи не єдиними місцем у районі для проведення масових заходів та відпочинку.

Додамо, що площу перед кінотеатром ім. О. Довженка на Сихові завжди використовували для проведення концертів, фестивалів та інших масових заходів.

Також у Львові нещодавно дали старт будівництву меморіалу Героям Небесної Сотні, який буде розташований на «Губернаторських валах», що на вулиці Кривоноса. Всі роботи тут планують завершити до 2020 року.