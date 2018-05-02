Амфітеатр та світло з повітря. Журі обрало проект-переможця на облаштування громадського простору на Сихові

Журі обрало переможця архітектурного конкурсу на облаштування громадського простору на Сихові. Переміг творчий колектив зі Львова у складі 6 осіб. Про це сьогодні, 2 травня, під час брифінгу розповів начальник управління архітектури й урбаністики ЛМР Юліан Чаплінський, передає кореспондент Львівського порталу.

На початку березня мерія оголосила всеукраїнський конкурс, на який зареєструвалося 33 учасники. До 16 квітня 17 учасників подавали конкурсні пропозиції, а вже 27 квітня журі обрало переможця.

«Мені приємно, що перемогла найпростіша архітектурна подача з глибинною мінімалістичною філософією. Увага була більше зосереджена на урбаністиці і комфорті, а не на багатій візуалізації. Журі анонімно голосувало за кожного з п’яти учасників, які були відібрані до шорт-листу. Робота-переможець набрала 31 бал, тому не було змісту переголосовувати», – зазначив член журі Юліан Чаплінський.

Суть проекту в тому, що буде створено великий громадський простір, площею близько 2 га, який контрастує з прямокутною структурою Сихова. Якщо глянути на пагорб, зелений конус, на якому стоїть церква, то можна уявити, що навпроти неї приблизно такого ж діаметру буде конус громадського простору, але він вже йде на заглиблення у землю на 2 метри. Це буде мінімалістична ландшафтна композиція, яка розділятиметься на дві умовні зони: верхню та нижню. Через це одна зона буде більш тихою, захищеною від шумового впливу, а інша стане частиною урбаністичного простору.

Площа буде у вигляді амфітеатру, який можна буде використовувати для масових заходів, пологий схил – для тихого відпочинку, а невеликий пагорб – для любителів урбанізованих краєвидів та шуму магістралей. Також у проекті передбачено, що дно нового ландшафту в дощовий період перетворюватиметься у водозбірний резервуар , а взимку – у каток. Влітку на площі будуть функціонувати фонтани з розпиленням води. Окрім того на цій території будуть використовувати світильники з альтернативними джерелами енергії – сонця і вітру.

«Ця геопластична композиція одночасно буде і платформою, де можна буде провести всі види дозвілля, що були вказані у завданні конкурсу. Там можна сховатись у затінку дерева, можна провести концерт, можна використовувати як амфітеатр,… Дуже важливо, що це все не є подрібленим на зони, як це було у інших проектах. Через це не втрачається ефект площі», – додав Ю. Чаплінський.

Додамо, що переможці отримали 70 тисяч гривень та контракт на реалізацію проекту. Проект, що посів друге місце – 50 тисяч, а третє – 25 тисяч гривень.

Десь за тиждень автори проекту презентують розширену презентацію, для того, щоб показати його громадськості. Після цього буде замовлено робочий проект, потім кошторис, який буде виноситись на розгляд депутатів Львівської міської ради. Відтак, виділення коштів на реалізацію цього громадського простору буде можливим не раніше ніж у 2020 році.