У Львові заклали пам’ятну капсулу на місці, де будуватимуть меморіал Героям Небесної Сотні

Сьогодні, 17 квітня, на «Губернаторських валах», що на вулиці Кривоноса, відбулося закладення пам’ятної капсули з нагоди початку будівництва меморіалу Героям Небесної Сотні, передає кореспондент Львівського порталу.

Споруджуватимуть Меморіал за проектом переможців Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концепцію громадського простору з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у місті Львові.

Варто зазначити, що конкурс тривав з 1 листопада 2016 року до 1 лютого 2017. Було подано 25 конкурсних проектів, серед яких журі вибрало переможців – авторський колектив з міста Львова: Андрій Лесюк, Марія Яструбчак, Христина Пундак.

Меморіал складатиметься з двох частин: площі зі стелою на верхній терасі та пішохідного моста між пагорбами вздовж вулиці Кривоноса. Він виводитиме на терасу зі сторони вулиці Замкової, де буде створено площу та стелу, присвячену Героям Небесної Сотні.

«Ідея проекту полягає в меморіалізації простору. Тобто в першу чергу, сформувати історичне середовище, передати суть боротьби під час Революції Гідності, щоб людина не просто прийшла отримати задоволення естетичне, а й також і подумала та згадала ці знакові для нашої країни події. В проекті ми застосували кортенівську сталь. Кортенівська сталь – це символ меморіалів у всьому світі, і це довговічний матеріал, який з часом «плаче». Тобто у дощову погоду буде стікати вода, яка символізуватиме сльози, а у сонячну погоду буде підсвічуватися природнім світлом», – розповів Андрій Лесюк.

Як розповів головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, меморіал Героям Небесної Сотні стане не лише якісно облаштованим простором для львів’ян, а й гідним місцем для вшанування Героїв.

«Це місце, де будуватиметься меморіал обрано, як місце, яке в перш чергу, знаходиться у самому центрі Львова, в оточенні розкішних соборів і в неймовірному ландшафтному середовищі. Треба сказати, що цей рельєф буде ще збагачуватися і проектом передбачено формування терас та площі, яка буде досить широкою і зможе вмістити ще більше людей для вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

А Брутальна кортенівська сталь, яка вжита, як основний матеріал меморіалу, асоціюється з тим вогнем Майданом. Пішоходи, неповносправні люди, особи різних вікових груп зможуть безперешкодно переходити повз міст, читаючи поденну хронологію Майдану. Тут відкриються нові видові точки, які львів’яни та гості міста часто не бачили. Відкриються також видові точки на Домініканський собор та на інші домінанти старого міста. Я сподіваюся, що це створить єдиний природній ансамбль, який буде лаконічно вплетений в розкішну архітектуру нашого міста», – пояснив він.

Фото: Львівський портал