Як після ремонту «розлазяться» деякі ділянки доріг Львівщини

Після зими на окремих ділянках відремонтованих доріг на Львівщині виявили руйнації та дефекти покриття. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

Власне, було проведено обстеження ділянок автомобільних доріг загального користування, на яких були проведені роботи з поточного та капітального ремонтів.

На окремих ділянках, після осінньо-зимового періоду, були виявлені руйнації та дефекти покриття. Загальна площа яких становить до 0,01% від площі всіх відремонтованих ділянок доріг.

Службою автомобільних доріг у Львівській області видано приписи підрядним організаціям серед яких, ТзОВ «Автомагістраль-Південь», ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», ПП «Рома», ТзДВ «ШРБУ-65», ПП «Дако Плюс», терміново усунути виявлені дефекти відповідно до гарантійних зобов’язань.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у кінці минулого тижня на Львівщині розпочали ремонт дороги від Великих Мостів до Сільця.

Варто додати, що дороги на Львівщині найдорожчі в Україні та з найменшим гарантійним терміном експлуатації. Після цього Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги. Окрім того стало відомо, що непрозорість проведення тендерів на виконання дорожніх робіт призводить до того, що державні кошти «розпилюють» між собою три монополісти, які фактично займаються перекачуванням мільярдів бюджетних грошей.

Також стало відомо, які дороги ремонтуватимуть на Львівщині у 2018-му. Інтерактивна мапа. Які вулиці ремонтуватимуть у 2018 році у Львові дивіться ТУТ.

Окрім цього, Львівський портал інформував, що голова Львівської ОДА Олег Синютка не виконав три обіцянки із ремонту доріг на Львівщині.

Фото: Служба автомобільних доріг Львівщини