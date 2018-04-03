Синютка не виконав три обіцянки із ремонту доріг на Львівщині

Голови обладміністрацій не надто щедро роздають обіцянки з приводу будівництва нових або латання повністю розбитих автомагістралей. Найбільше намірів на цю тему висловив голова Львівської ОДА Олег Синютка: три обіцянки виконав і стільки ж провалив. Про це повідомляє аналітичний портал Слово і Діло.

Оскільки через Львівську область пролягають магістралі міжнародного значення, у вересні 2015 року уряди України та Польщі уклали договір про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги. Гроші мали піти на будівництво прикордонної дорожньої інфраструктури.

Голова ОДА був сповнений оптимізму та надій і пообіцяв, що за кошти від міжурядової угоди в першу чергу почнеться ремонт дороги від Старого Самбора до Смільниці. Також тоді він збирався найближчим часом розпочати ремонт дороги від Сокаля до Угринова.

Крім того, за кошти від митних платежів Синютка планував у 2016 році завершити ремонт дороги Бориня – Мохнате. Але у Львівській ОДА та Службі автомобільних доріг Львівської області повідомили, що в 2016 році ремонт автодороги не проводився.

Між тим ремонт доріг за рахунок міжнародної угоди з Польщею ніяк не міг розпочатися протягом двох років. У листопаді 2017 року все ще виготовлялася проектно-кошторисна документація. Траса Сокаль-Угринів проходить через автомобільні дороги загального користування Сокаль-Бояничі, далі на ділянці автомобільної дороги Ковель–Володимир-Волинський–Червоноград–Жовква на автомобільній дорозі Угринів-Хабарів. За рахунок коштів обласного (1 млн грн) і місцевого (1,48 млн грн) бюджетів у 2016 році були проведені роботи з поточного середнього ремонту на ділянці Сокаль – Бояничі.

У 2017 році Синютка пообіцяв зробити дорогу зі Львова до Самбора, а також в інших напрямках.

«Минулого року нам вдалося відремонтувати 500 кілометрів доріг. Такого не було впродовж довгого періоду часу. І я б дуже хотів, щоб нам у 2017 році вдалося зробити не менше. Тобто ми зробимо зі Львова до Самбора, зі Львова до Кам’янки й далі вже на Радехів зроблено. Ми від Жовкви потягнемо великі шматки, особливо від Великих Мостів до Червонограда (Р-15). Почнемо від Стрийської траси в гапрямку Меденичів, Пісочної для того, щоб вийти на Трускавець і Борислав. Ну й Дрогобич – Довголука, тому що там ми зробили частину. Потрібно ще другу частину доробити», – сказав Синютка на місцевому телебаченні.

Також під час звіту за 2017 рік Львівська ОДА повідомила, що в області відремонтовано 600 км доріг, як і обіцяв Синютка. В тому числі зробили дорогу зі Львова до Самбора. Загалом на ремонт доріг витратили понад 3 млрд грн.

Варто також зауважити, що попри те, що голова Львівської ОДА Олег Синютка не виконав три обіцянки із ремонту доріг він став й лідером виконаних обіцянок серед інших голів.

Раніше Львівський портал повідомляв, що дороги на Львівщині найдорожчі в Україні та з найменшим гарантійним терміном експлуатації. Після цього Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги. Окрім того стало відомо, що непрозорість проведення тендерів на виконання дорожніх робіт призводить до того, що державні кошти «розпилюють» між собою три монополісти, які фактично займаються перекачуванням мільярдів бюджетних грошей.

Також стало відомо, які дороги ремонтуватимуть на Львівщині у 2018-му. Інтерактивна мапа. Які вулиці ремонтуватимуть у 2018 році у Львові дивіться ТУТ.