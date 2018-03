Львів’ян кличуть на безкоштовний показ документального фільму про політв’язня Олега Сенцова

Завтра, 28 березня, о 18:00 год., у музеї «Територія Терору» відбудеться безкоштовний показ документального фільму «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова» режисера Аскольда Курова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Олег Сенцов – український режисер, активіст Євромайдану, уродженець Криму. Після того, як Росія анексувала півострів, став активним противником окупації. У травні 2014 року його заарештували співробітники російських спецслужб та висунули звинувачення у плануванні теракту і перевезли до Москви. Через півроку перебування під вартою, Сенцова засудили до 20 років ув’язнення попри той факт, що він давав свідчення під тиском, своєї провини не визнав, а докази у справі – відсутні.

Робота над кінострічкою розпочалася в липні 2014 року. Аскольд Куров знімав у Москві попередні засідання суду та сцени за участю сестри Олега Сенцова – Наталії, а український режисер Андрій Литвиненко – епізоди за участю друзів Олега й учасників «Автомайдану» в Україні.

Світова прем’єра стрічки під міжнародною назвою «The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov» відбулася 11 лютого 2017 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Українська прем’єра відбулася 25 березня 2017 року на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA.

Вхід на кінопоказ вільний.