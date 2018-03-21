Львівські залізничники замовили російських двигунів на понад мільйон гривень

Регіональна філія ПАТ «Львівська залізниця» в результаті відкритих торгів уклала договір з ТОВ «Торгово- промислова компанія «Омега-автопоставка» на закупівлю двигунів для колійної техніки на майже 1,1 млн грн. Про це стало відомо з порталу публічних закупівель Prozorro, пишуть Наші гроші. Львів.

За ці кошти придбали три двигуни ЯМЗ-238М2-2 вартістю 366 тис. грн за одиницю. Їх постачатимуть у Самбір, на територію колійних дорожніх ремонтно-механічних майстерень. Зазвичай двигуни такого типу встановлюють на великовантажну автомобільну техніку (КрАЗи, МАЗи і т. д.), але також використовують як комплектуючі до дизельної колійної техніки.

Крім переможця участь у торгах брали ще два учасники: ТОВ «Торгово-виробниче підприємство «Спец-деталь» і ТОВ «Агропромтрейд». Обидві компанії запропонували ціну близько 1,3 млн грн із різницею в 1 тис. грн. Під час аукціону жоден з учасників торгів не знижував ціну.

Але це не єдине, що їх об’єднує. Усі компанії пропонували двигуни одного виробника (ПАТ «Автодизель», Ярославський моторний завод) і надали в пакеті документів технічний паспорт до двигуна з ідентичним заводським номером.

В сертифікаті відповідності, який надало ТОВ «ТВП «Спец-деталь», наявні печатки двох підприємств: власне «Спец-деталі» та конкурента «Омега-автопоставки». Як виявилось, і «Спец-деталь, і «Агропромтрейд» є дилерами «Омега-автопоставки».

Виробником двигунів ЯМЗ є ПАТ «Автодизель» (Ярославський моторний завод). Але ще в 2015 році Ярославський завод заявив, що припинив продаж своєї продукції в Україну. Кременчуцький автомобільний завод, за інформацією «Кременчуг Today», для закупівлі таких двигунів використовував прибалтійські фірми.

Контрольна частина акцій російського заводу (66,1%) належить ПАТ «ГАЗ» російського мільярдера Олега Дерипаски. 16 травня 2017 року указом Президента України щодо цієї компанії було введені економічні санкції терміном на 3 роки. Ще 30,99% заводу належить державній корпорації Ростехнології. Безпосередньо щодо ПАТ «Автодизель» санкцій застосовано не було.

ТОВ «ТВП «Спец-деталь» зареєстрована в 2015 році у Києві, а її власниками є Євген Єремєєв та Віктор Столпак. Фірма отримала замовлення на 1,9 млн грн. Крім того, у низці торгів компанія очікує на підписання договору. Загалом фірма взяла участь в 11 тендерах, серед яких в трьох конкурувала з ТОВ «ТПК Омега-автопоставка».

ТОВ «ТПК Омега-автопоставка» заснована кіпрською компанією «Циферон лімітед» (99,9%), яка в свою чергу заснована фірмою «Циферон Піелсі», яка належить харків’янам: Юрію Дудирєву, Віті та Діані Бісагам. У 2014 році виручка компанії становила 2,4 млрд грн. Це перша перемога компанії в Львівській області.

Раніше Львівський портал повідомляв, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

За даними Fitch «Укрзалізниця» за крок до дефолту.