На Привокзальній жорстоко вбили людину

Львівські правоохоронці встановлюють обставини жорстокого вбивства невідомого чоловіка на вулиці Городоцька, 116. Громадян, які володіють інформацією про подію, просять зателефонувати на оперативну лінію «102». Про це Львівському порталу повідомили у Головному управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції вбивство сталося вчора о 22.30, неподалік залізничного вокзалу. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

«Вчора, 16 березня, близько 22.30 у Залізничний відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій, 116 неподалік залізничного вокзалу виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На тілі чоловіка правоохоронці виявили численні ножові поранення», – йдеться у повідомленні.

За фактом умисного вбивства відкрите кримінальне провадження. За вчинення цього злочину передбачено до п’ятнадцяти років тюрми.

Працівники поліції встановлюють особу чоловіка, обставини його смерті та осіб причетних до скоєння цього злочину. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу.

Правоохорорнці закликають усіх, хто володіє інформацією про подію, зателефонувати на оперативну лінію «102» або звернутися у найближчий відділ поліції.