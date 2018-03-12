У 2018 році чадним газом отруїлось вже 62 львів’ян: мерія нагадує правила безпеки

З початку 2018 року у Львові сталось уже 33 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 62 людини, з них 24 – діти. На жаль, є 4 смертельні випадки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

Головною причиною отруєння є необережність та неуважність самих мешканців, недотримання правил безпеки, наголошують в управлінні. Тому важливо знати і пам’ятати, що в приміщенні, де працюють газові прилади, має бути постійний доступ свіжого повітря та безперешкодний витік відпрацьованих газів через вентиляційний канал.

Використовуючи для опалення газові прилади:

під час сильного вітру не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння попадають у приміщення;

не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити;

не закривати вентиляційні решітки і не заклеювати кватирки в приміщенні, де встановлені газові прилади;

перед запалюванням газового приладу слід привідкрити вікно чи кватирку і перевірити, чи провітрювач, який встановлений у пластиковій рамі, є відкритий і допускає повітря у приміщення, опісля – перевірити наявність тяги у вентиляційному димовому каналі і лише після цього запалювати газовий прилад. Якщо немає тяги – слід викликати газову службу.

Під час використання пічного опалення, необхідно дотримуватись правил:

впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання;

усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист, розміром не менше 0,5 х 0,7 м.

Під час використання пічного опалення не можна:

залишати печі, які топляться, без нагляду, або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

користуватися печами, які мають тріщини;

розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топкою;

сушити й складати на печах одяг, дрова, інші легкозаймисті предмети та матеріали;

застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

залишати печі, які топляться, із відкритими дверцятами топки;

зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу;

зберігати запальнички та сірники у легкодоступних для дітей місцях. Діти віком від двох років здатні самостійно їх запалити.

Під час використання для опалення газових приладів, необхідно пам’ятати:

під час сильного вітру не рекомендується користуватися газовими опалювальними приладами та колонками, які мають відвід продуктів згоряння в димоходи, оскільки є загроза виникнення зворотної тяги, при цьому продукти згоряння потрапляють у приміщення;

не використовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади, газові кухонні плити.

У разі використання побутових електронагрівальних приладів:

не залишайте без нагляду, у разі виходу з приміщень, увімкнені в електромережу нагрівальні прилади;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності;

не застосовуйте саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжники електричного струму.

Під час усіх нещасних випадків, пов’язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу — 103, пожежну — 101, газову — 104, поліцію — 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони прибудуть на місце події.

Довідка для мешканця

Чадний газ – це продукт неповного згоряння вуглецю. При горінні вуглець вступає в реакцію з киснем, і ця реакція відбувається нормально лише тоді, коли в приміщенні достатньо кисню. Коли немає достатньої кількості кисню, утворюється СО – чадний газ. Чадний газ є безбарвним і не має запаху. Потрапляючи в кров, він перешкоджає гемоглобіну розносити кисень по організму.

Симптоми отруєння. При отруєнні людина відчуває головний біль, нудоту, запаморочення, у неї прискорюється серцебиття та починається сухий кашель. При більш тяжкому отруєнні можлива втрата свідомості, параліч, судоми, порушення дихання, посиніння шкіри та слизових оболонок. Внаслідок тривалої дії чадного часу людина може померти.