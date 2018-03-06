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У МЗС Польщі занепокоїлись через антипольський марш у Львові

Єва Корнійчук

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МЗС Польщі занепокоєне антипольським маршем у Львові і сподівається, що українська влада відмежується від поглядів його організаторів. Про це йдеться в офіційній заяві польського відомства, пише Європейська правда.

 

“Міністерство закордонних справ Польщі з стурбованістю відзначило хід демонстрації, організованої Національним корпусом під гаслами “Львів не для польських панів” та “Кому належить Львів”, – йдеться у заяві.

Про свою стурбованість відомство дипломатичними каналами повідомило українській стороні.

“МЗС також висловлює занепокоєння з приводу загострення тону заяв деяких політичних кіл України щодо Польщі та поляків. У цьому контексті міністерство висловлює надію на те, що українська влада відмежується від поглядів, представлених організаторами маршу у Львові та пов’язаними з ними колами”, – заявили у польському відомстві.

В МЗС Польщі наголошують, що подібні акції здатні призвести до непотрібної напруженості між громадянами обох держав.

“Міністерство закордонних справ ще раз підкреслює свою готовність до подальшого діалогу з правових питань, що витікають з минулого”, – йдеться у заяві.

 

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