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За останні три роки 24 тисяч осіб відмовилися від українського громадянства

Юлія Шпак

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Державна міграційна служба заявляє, що близько 24 тис. людей вийшли з українського громадянства з 2015 року. Про це на презентації річного звіту повідомила заступник голови Міграційної служби Тетяна Нікітіна, передають Українські Новини.

 

«Вийшли з українського громадянства за останні 3 роки в нас близько 24 тис. громадян», – повідомила вона.

З її слів, така велика кількість громадян, що вийшли з українського громадянства, зумовлена складною економічною ситуацією в країні.

Водночас вона сказала, що зафіксовано зменшення кількості громадян, що хочуть вступити в громадянство України.

За минулий рік указами Президента було прийнято в українське громадянство близько 1 тис. іноземців.

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