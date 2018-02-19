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На Львівщині відкрили перший завод із переробки меду

Олександр Косик

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Сьогодні, 19 лютого, у селі Сопошин Жовківського району, відкрили перший на Львівщині завод з переробки меду та продуктів бджільництва ТзОВ «РЕНОМА». Підприємство є експортером українського меду, та сприяє підтримці і розвитку регіональних пасічників. Про це Львівську порталу повідомлии у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Дуже важливо, щоб виробники сільськогосподарської продукції, виробники, які працюють в агропромисловому комплексі, мали якнайбільшу додану вартість. А додана вартість створюється від кінцевого продукту, тим паче, якщо цей продукт є затребуваним на ринку. Це єдине підприємство такого ґатунку у області. Інвестиції сягають 20 мільйонів гривень. Тут створять 50 нових робочих місць з хорошою заробітною платою. Це добра опора для громади села – місця, де зможуть працювати люди і податки до місцевого бюджету», – наголосив на відкритті Олег Синютка.

До складу виробничих потужностей підприємства входить цех приймання сировини, цех переробки меду та гомогенізації, склад готової продукції, механічна майстерня, котельня з економічними та екологічними котлами.

Підприємство виготовляє гомогенізований акацієвий, липовий, гречаний, соняшниковий, різнотрав’я, та ріпаковий мед.

Мед виготовлений на підприємстві експортується в Польщу, Австрію, Італію, Канаду. Кожна партія має експертний висновок.

Підприємство має можливість регулярно поставляти поліфлорний (зібраний з різних видів рослин) або монофлорний мед (зібраний з одного виду рослин) загальним обсягом до 500-1000 тонн в рік.

В планах – створення органічної та промислової пасіки, започаткування виробництва фасованого меду, налагодження виробництва інноваційних лікувально-профілактичних засобів на основі продуктів бджільництва та екологічно безпечних препаратів для бджіл.

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