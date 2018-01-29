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Поляки навчать львівських фахівців боротись з підлітковим алкоголізмом

Олександр Косик

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Сьогодні, 29 січня, представники профільних підрозділів Львівської ОДА зустрілися із керівником Державного відділу розв’язання проблем, пов’язаних з алкоголем у Польщі Кшиштофом Бжузкою, аби обмінятись досвідом щодо подолання алкоголізму та наркоманії серед дітей та молоді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

 

«В усіх районах і містах області та обласних структурах соціально-гуманітарного спектру призначені особи, відповідальні за профілактику алкоголізму та наркоманії серед дітей та молоді.  В процесі вирішення цієї проблеми ми маємо партнерів – громадські формування. Сподіваюсь, що напрацювання в ці дні дозволить здійснити вагомі заходи щодо подолання алкоголізму та наркоманії у Львівській області», – зазначила заступник голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук.

В межах зустрічі Кшиштоф Бжузка презентував польський досвід вирішення проблем з алкоголем серед населення. Зокрема, Закон про виховання тверезості та боротьби з алкоголізмом, Національну програму охорони здоров’я, обласні програми та гмінні програми з профілактики та вирішення проблем алкоголю. Також польські спеціалісти, працівники департаменту соцзахисту та представники Благодійного Фонду «Карітас» поділилися думками щодо профілактики та запобігання залежності серед населення.

Зазначимо, що під час свого триденного перебування на Львівщині, керівник Державного відділу розв’язання проблем, пов’язаних з алкоголем у Польщі Кшиштофом Бжузка має намір з профільними департаментами Львівської ОДА напрацювати проект заходів щодо протидії алкоголізму  та наркоманії у Львівській області, використовуючи досвід Польщі.

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