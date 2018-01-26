У Львові продовжили програму навчання плаванню дітей

З метою популяризації оволодіння навиками плавання та вмілого поводження на воді на сесії міської ради затвердили Програму навчання плаванню у місті Львові на 2018-2020 роки. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Заняття плаванням позитивно впливають на стан фізичного здоров’я дітей та є доцільними з міркувань безпеки.

«З метою розширення можливостей здобуття вмінь та навиків з плавання, популяризації здорового способу життя, занять спортом та фізичною культурою у м. Львові вкотре запроваджується програма навчання плаванню дітей віком 9-15 років (включно) на 2018-2020 рр. Програма орієнтована на дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів (які мають здатність до самообслуговування та не мають протипоказань), талановитих та обдарованих дітей та дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції»,- зазначають в управлінні молоді та спорту ЛМР.

Програма передбачає забезпечення проведення розширених занять з плавання у басейнах міста для дітей м. Львова, формування та затвердження списку дітей, що будуть залучені до програми плавання, передачу сформованих списків дітей Львівському комунальному підприємству «Спортресурс» для організації навчально-тренувальних занять з плавання.