Скандальну ухвалу щодо землі на Пимоненка, 15 відклали до наступної сесії

Сьогодні під час сесійного засідання ЛМР депутати мали розглянути питання надання Львівському вищому професійному училищу дизайну та будівництва дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки на вулиці Пимоненка, 15, однак питання перенесли на наступне засідання, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, мова про ділянку площею 3.5 га, яку згідно із проектом рішенням пропонують надати у постійне користування для обслуговування навчального закладу.

Цікаво також, що сама земельна ділянка належить до категорії земель житлової та громадської забудови.

«Із цією ділянкою є проблема. Мешканці неодноразово зверталися цього не робити. Тому є пропозиція перенести дане питання», – прокоментував рішення депутат ЛМР Ігор Телішевський.

Сьогодні Львівський портал повідомляв, що прибудинкову територію будинку на вулиці Пимоненка хочуть віддати училищу. Мешканці сусідніх вулиць проти і вийшли на пікет. Боротьба людей за простір, який хоче загородити училище триває ще із 2015 року.