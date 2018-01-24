На Львівщині «Нісан» збив 17-річного юнака: постраждалий потрапив до реанімації

У Городоцькому районі внаслідок наїзду автомобіля хлопець потрапив у реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 січня близько 8.30 на автодорозі Львів – Самбір у селищі Великий Любінь, Городоцького району.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Нісан Альмера», 24-річний житель міста Дрогобич, скоїв наїзд на пішохода, 17-річного мешканця Городоцького району.

Внаслідок автопригоди хлопця госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «політравма».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.