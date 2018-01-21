У Львівському аеропорту відбувся флешмоб, присвячений вшануванню «кіборгів»

Сьогодні, 21 січня, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького відбувся захід із вшанування подвигу героїв, які впродовж 242 днів обороняли Донецький міжнародний аеропорт імені Сергія Прокоф’єва. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Львів’яни та гості міста, серед яких було й чимало іноземних громадян, прослухали виступ військових музикантів. У заході, окрім військового оркестру Національної академії сухопутних військ, взяли участь оркестр Другої Галицької бригади Національної гвардії України, а також церковний хор Dominus й Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик».

Артисти виконали музичні твори «Тишина», «Честь і слава», а також духовний гімн нашої Батьківщини «Боже Великий Єдиний» Миколи Лисенка.

Начальник військового оркестру – військовий диригент Академії підполковник Богдан Катриняк розповів присутнім, що сьогодні в аеропортах Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Харкова та Івано-Франківська, а також містах Чернігів і Вінниця артисти сьогодні також вшанують «кіборгів».

« Цим виступом ми хотіли підкреслити, що Батьківщина не забуває своїх захисників. Такі заходи у виконанні військових художніх колективів підтримують моральний дух наших воїнів. Ми багато разів знаходилися не лише у військових частинах, але й у цивільних установах та й просто на вулицях та площах міста, із концертними програмами. І всюди нас зустрічали та проводжали оплесками», – розповів після проведення акції підполковник Богдан Катриняк.

Надзвичайно сподобався флешмоб і його глядачам, які не приховували свого захвату від побаченого та почутого.

Фото: Академія сухопутних військ