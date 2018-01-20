Затримали 21-річного юнака, який різав на металобрухт очисні споруди санаторію на Львівщині

У Городоцькому районі чоловік, проникнувши на територію санаторію, демонтував металеві очисні споруди. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зловмисника 18 січня у селищі Великий Любінь викрив працівник карного розшуку Городоцького відділення поліції, котрий саме проїжджав повз будівлю місцевого санаторію.

Там правоохоронець зауважив чоловіка, котрий за допомгою газозварювального обладнання демонтував металеві конструкції. Офіцерові це видалося підозрілим, тож він вирішив поцікавитись, чим саме займається незнайомець і з’ясував, що чоловік ріже на металобрухт очисні споруди санаторію.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили демонтовані металеві елементи конструкцій очисних споруд, поскладані на купи. У зловмисника, 21-річного жителя району, вилучено газозварювальне обладнання та автомобіль «Ауді А6», у який він завантажував брухт.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.