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Жителів Львівщини закликають брати участь у конкурсі мікропроектів

Олександр Косик

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До 2 лютого триває прийом заявок на участь у конкурсі мікропроектів відповідно до Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2017 – 2020 роки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Участь у конкурсі можуть брати органи самоорганізації населення, громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні ради, а також ради об’єднаних територіальних громад (ОТГ), міські ради.

На реалізацію Програми у 2018 році виділили 100 млн гривень з обласного бюджету. Відтак загальна вартість проекту повинна становити не більше 400 тисяч гривень, максимальна субвенція з обласного бюджету  – 200 тисяч.

Нагадаємо, станом на 12 січня на конкурс мікропроектів подали 69 заявок, зокрема у галузі освіти – 32, охорони здоров’я -11, заклади культури – 7, заклади дошкільної освіти – 10.

Зазначимо, що у 2017 році на Конкурс подали 1300 заявок, з них переможцями стали 619 мікропроектів.

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