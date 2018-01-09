До Львова для підготовки військових правоохоронців приїхали британські інструктори

У Львові, на базі Навчального центру Військової служби правопорядку більше трьох десятків слухачів розпочали підготовку під опікою досвідчених інструкторів з Великої Британії. Впродовж двох тижнів військові правоохоронці вдосконалюватимуть професійну майстерність, набуватимуть нових знань та навичок з ведення оборонних дій в міських умовах та протидії саморобним вибуховим пристроям. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному медіа-центрі МОУ.

Як розповів начальник Центру майор Олег Керницький відкриття чергового етапу навчання засвідчує незворотність реформ в оборонній сфері нашої держави та наближення наших Збройних Сил до найкращих європейських стандартів.

Наші військовослужбовців здобули чималий досвід здійснення професійної діяльності в районі проведення антитерористичної операції і, переконаний, вони мають чим поділитися із нашими міжнародними партнерами.

Варто зазначити, що іноземні інструктори співпрацюють з оборонним відомством в межах операції «Орбітал» і вже провели чимало різнопланових тренінгів та курсів для українських військовослужбовців.