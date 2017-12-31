У Городку горів пункт прийому металобрухту: на місці знайшли труп охоронця

У Городку спалахнула пожежа в металевому вагончику для прийому металобрухту. Рятувальники виявили на місці тіло 60-річного охоронця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інформація про інцидент надійшла 30 грудня 6:13 год. 30 грудня. Пожежа спалахнула на вул. І.Франка, 71 в металевому вагончику для прийому металобрухту, розміром 6×3 м, власник встановлюється.

На місці пожежі виявлено труп охоронця, 1957 року народження. Вогнем знищено металевий вагончик. Пожежу ліквідовано о 06.30 год. Причини події з’ясовуються.