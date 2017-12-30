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У Червонограді під час конфлікту підрізали 25-річного хлопця

Дарина Смеречанська

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У Сокалі поліцейські затримали зловмисника, причетного до заподіяння чоловікові ножового поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

В Сокальське відділення поліції 29 грудня зателефонував анонім, який повідомив, що в райцентрі у дворі будинку на вулиці Чайковського ножем поранили 25-річного жителя району.

Працівники поліції попередньо встановили, що до скоєння злочину причетний 28-річний мешканець міста Червоноград. Між ним та потерплим виник конфлікт, під час якого і  були заподіяні тілесні ушкодження.

Травмований чоловік госпіталізований у реанімаційне відділення районної лікарні. Медики діагностували у нього проникаюче ножове поранення живота.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування. Вирішується питання про обрання зловмисникові міри запобіжного заходу.

 

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