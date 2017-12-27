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Завтра у Львові та Маріуполі одночасно презентують твір «Не твоя війна»

Єва Корнійчук

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Твір Богдани Фроляк «Не твоя війна» – фантазія на теми пісень «Океану Ельзи» для камерного оркестру, присвячена Львівському академічному камерному оркестру «Віртуози Львова» та Маріупольському академічному камерному оркестру «Ренесанс», прем’єрно пролунає завтра, 28 грудня, одночасно у двох містах: Львові та Маріуполі.

 

Орієнтовний час – 20.15 год. У Львові ця символічна подія відбудеться в межах концерту Сильвестрові рефлексії від оркестру «Віртуози Львова», інформує прес-служба міськради Львова.

««Віртуози Львова» вже 3 роки поспіль мають проект Сильвестрові рефлексії. Концерт, який розпочинається з творів європейської класики і завершується українськими колядками. Такі Сильвестрові концерти є дуже популярні в Європі. У нас воно не є таке поширене.

Ця подія, яка має відбутись завтра, об’єднає два міста-партнери – в цей день прозвучить твір і у Львові і в Маріуполі, який на моє замовлення написала лауреат Шевченківської премії Богдана Фроляк на тему твору «Океану Ельзи» «Не твоя війна». Гарно написано, дуже професійно, видно, що з душею. Це композиція, яку вона присвятила оркестрові «Віртуози Львова» та партнерові – оркестру «Ренесанс». Фактично цей твір прозвучить в один день і один час. Це, мені здається, зворушлива річ. Символічно, що твір, який має посвяту двом оркестрам зі Сходу і Заходу, звучатиме водночас і тут, у Львові, і там, в Маріуполі. І це така ниточка, яка з’єднає в часі новорічних та різдвяних свят ці два міста.

В них концерт розпочинається о 18.00, у нас – о 19.00, але намагатимемось виконати цей твір синхронно о 20.15 год. Йдеться про прем’єрне виконання цього твору взагалі», – розповів диригент оркестру «Віртуози Львова» Сергій Бурко.

 

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