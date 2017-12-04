ОСТАННІ НОВИНИ

Під час пожежі у будинку на Турківщині загинув дідусь

Дарина Смеречанська

|

Учора у Турківському районі під час гасіння пожежі у житловому будинку  знайшли тіло 72-річного власника помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

3 грудня о 17:35 год. на хут. Зворець Комарниької с/р Турківського району, в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розміром 14×6 м, виникла пожежа. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло власника будинку, 1945 року народження. Причини та обставини події встановлюються.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...