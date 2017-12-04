Під час пожежі у будинку на Турківщині загинув дідусь

Учора у Турківському районі під час гасіння пожежі у житловому будинку знайшли тіло 72-річного власника помешкання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

3 грудня о 17:35 год. на хут. Зворець Комарниької с/р Турківського району, в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розміром 14×6 м, виникла пожежа. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло власника будинку, 1945 року народження. Причини та обставини події встановлюються.