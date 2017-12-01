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З наступного року еко-буси помандрують до Рудно, Винник та Брюхович

Єва Корнійчук

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У 2018 році планують розширити графік стоянок еко-буса у Винниках, Брюховичах та Рудно. Про це повідомили в управлінні екології ЛМР.

 

«Зараз ми розробляємо комплексну програму стоянок еко-буса на 2018 рік. Ми скерували офіційні звернення у Винники, Брюховичі та Рудно, адже плануємо розширити графік стоянок еко-буса на ці населені пункти. Зараз нам повинні підготувати офіційну відповідь про те, де у Винниках, Брюховичах та Рудно є стаціонарні пункти збору відпрацьованих батарейок, а також вказати адреси, де зможе еко-бус здійснювати свою стоянку. Плануємо, що еко-бус здійснюватиме зупинки так, як і у Львові, а саме раз у місяць.

Після того виноситимемо комплексу програму 2018 року на розгляд і затвердження сесії депутатів ЛМР», – зазначили в управлінні екології.

Нагадаємо, ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» на базі мікроавтобуса «Еко-Бус» забезпечується збір від мешканців Львова непридатних компактних та трубчастих люмінесцентних ламп та ртутних термометрів. Станом на перше грудня зібрано понад 15,5 тисяч ламп та 158 термометрів .

Одночасно у ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» передаються на переробку компактні та трубчасті люмінесцентних лампи від юридичних осіб, за результатами укладених угод прийнято та перероблено понад 120 тисяч ламп.

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