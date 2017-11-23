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Українських класиків переклали на китайську мову

Єва Корнійчук

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27 листопада о 16.30 год. в Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Університетська, 1) відбудеться презентація «Антології українського та китайського письменства: перекладацькі інновації у львівській «Alma mater» 乌中作家选集： 利沃夫大学 «ALMA MATER». Про це інформує прес-служба ЛМР.

 

Уперше мала проза українських класиків Івана Франка, Лесі Українки та Василя Стефаника перекладена на китайську мову завдяки студентам-україністики з Китаю, тобто оригінальними носіями мови, вихованцями ЛНУ ім. Івана Франка. Також в антології представлена оригінальна китайська література, зокрема взірцеві твори Цюй Юаня, Ду Фу, Лібо, Ван Вея у перекладі Ярослави Шикери та Леоніда Первомайського.

Авторами проекту є Андрій Печарський та Сунь.

Цей проект присвячений до 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китаєм.

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