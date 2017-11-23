«Голос тихої безодні»: львів’ян запрошують на моновиставку у Дім Франка

У суботу, 25 листопада у Домі Франка відбудеться моновистава «Голос тихої безодні» творчої майстерні «Театр у кошику» за п’єсою Неди Нежданої. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У постановці «Голос тихої безодні» театр уперше звернувся до сучасної української драматургії. Виставу присвятили пам’яті жертв Голодомору.

Театр, що цьогоріч відзначає 20-річчя діяльності, є справжньою легендою львівської сцени, добре знаною за межами України завдяки участі у численних міжнародних фестивалях. Половина вистав у репертуарі театру – це експериментальне, а водночас тонке й вдумливе прочитання української класики (Василь Стефаник, Іван Франко, Леся Українка, Тарас Шевченко).

Початок вистави о 18:00 год.