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Львів’ян запрошують на Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю

Олександр Косик

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У четвер, 23 листопада, об 11.00 год. у Львівському міському центрі зайнятості (м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122) відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського міського центру зайнятості.

У Ярмарку вакансій братимуть участь представники підприємств, установ, організацій м. Львова, які запропонують пошуковцям роботи вакансії за різними професіями та спеціальностями. Учасники ярмарку вакансій зможуть пройти співбесіду з працедавцями,  ознайомитися з наявними вакансіями, а також  – з переліком вільних робочих місць (вакантних посад), які є на ринку праці м. Львова та з послугами державної служби зайнятості, отримати консультації фахівців центру зайнятості.

У рамках Ярмарку для осіб з інвалідністю о 10.00 год. буде проведено семінар на тему: «Формування активної життєвої позиції в осіб з особливими потребами» та  о 12.00 год. семінар за участю представника Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, метою якого є ознайомлення  з перспективами зайнятості осіб з інвалідністю, додатковими гарантіями працевлаштування та соціальними послугами, які надає державна служба зайнятості.

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