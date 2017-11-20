Львів’ян запрошують на Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю

У четвер, 23 листопада, об 11.00 год. у Львівському міському центрі зайнятості (м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122) відбудеться Ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського міського центру зайнятості.

У Ярмарку вакансій братимуть участь представники підприємств, установ, організацій м. Львова, які запропонують пошуковцям роботи вакансії за різними професіями та спеціальностями. Учасники ярмарку вакансій зможуть пройти співбесіду з працедавцями, ознайомитися з наявними вакансіями, а також – з переліком вільних робочих місць (вакантних посад), які є на ринку праці м. Львова та з послугами державної служби зайнятості, отримати консультації фахівців центру зайнятості.

У рамках Ярмарку для осіб з інвалідністю о 10.00 год. буде проведено семінар на тему: «Формування активної життєвої позиції в осіб з особливими потребами» та о 12.00 год. семінар за участю представника Львівського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, метою якого є ознайомлення з перспективами зайнятості осіб з інвалідністю, додатковими гарантіями працевлаштування та соціальними послугами, які надає державна служба зайнятості.