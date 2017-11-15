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На Львівщині 24 відділення Укрпошти працюватимуть довше

Вероніка Рой

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Для зручності відвідувачів 24 відділення зв’язку на Львівщині подовжили свій графік роботи. Відтепер такі відділення працюють за гнучким графіком, більшість – до 20.00. або до 21.00. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укрпошти».

У цих відділеннях з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 09:00 та після 18:00 до завершення робочого дня функціонуватимуть мінімум 2 операційних вікна, звернувшись у які, клієнт зможе скористатися всім спектром послуг.

«Укрпошта стає зручнішою! Саме для зручності Клієнтів у кожній дирекції подовжуються графіки роботи міських відділень поштового звязку. Такі зміни впроваджуються для того, щоб клієнти, графік зайнятості яких збігається з графіком роботи поштових відділень, більше не відчували незручностей. Відтепер відправити посилку, сплатити комунальні платежі чи отримати будь-яку іншу послугу у таких відділеннях можна і після 18-ї години, і під час обідньої перерви. Сподіваємось, цей крок зробить наші відділення більш доступними для Клієнтів», – зазначила директор з розвитку мережі Валентина Дудко.

«Зауважу, що перехід на подовжені часи роботи відділень в жодному разі не позбавить працівників обідньої перерви. Навпаки, завдяки впровадженню плинних графіків роботи, кожен працівник матиме повноцінну обідню перерву», – підкреслила вона.

Решта відділень Укрпошти працюють за стандартним графіком. До речі, вже 117 відділень поштового зв’язку в регіоні працюють без обідньої перерви.

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