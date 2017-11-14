Завтра вранці Львівщину огорне сильний туман: водіїв просять бути обережними на дорозі

Мешканців Львівщини попереджають про туман. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.Реклама
Так, за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 15 листопада вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500 м.
ГУ ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки.
Під час керування автомобілем в тумані:
- вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;
- під час руху в колоні збільшить дистанцію між автомашинами – не менше 50 метрів, оскільки мокре дорожнє покриття збільшує гальмівний шлях автотранспорту;
- користуйтесь протитуманними фарами, якщо Ваш автомобіль не обладнаний ними, то ввімкніть підфарники, або ближнє світло фар;
- уважно стежте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;
- не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
- при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, для того щоб позначити габарити Вашого авто.
Вероніка Рой