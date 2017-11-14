Завтра вранці Львівщину огорне сильний туман: водіїв просять бути обережними на дорозі

Мешканців Львівщини попереджають про туман. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

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Так, за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області 15 листопада вночі та вранці місцями туман видимістю 200 – 500 м.

ГУ ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки.

Під час керування автомобілем в тумані: