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Львівську молодь запрошують взяти участь у триденному англомовному таборі

Дарина Смеречанська

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Львівський обласний молодіжний центр  та волонтери Корпусу Миру США в Україні організовують молодіжний англомовний табір Mini-Castle Camp, який проходитиме 1-3 грудня. Кожного дня учасники зможуть брати участь у заняттях та майстер класах, які спрямовані на покращення навичок володіння англійською мовою. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Заняття проходитимуть у Львівському обласному молодіжному центрі та центральному корпусі Львівського університету ветеринарної медицини.

Перший день табору розпочнеться в п’ятницю о 17:00 (1 грудня) з зустрічі-знайомства та інтерактивних вправ, спрямованих на створення позитивної атмосфери. Два наступні дні будуть присвячені вивченню англійської разом з американцями та українськими волонтерами. В останній день учасники отримають сертифікати про участь в таборі.

Вартість участі становитиме 100 грн., що покриває роздаткові матеріали, канцтовари та кава перерви. Кінцевий термін подання заявки на табір Міні-CASTLE Camp – 24 листопада 2017 року.

Відібрані учасники отримають інформацію про участь до 27 листопада 17:00 год.

Зареєструватися для участі можна тут.

Фото: 24 канал

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