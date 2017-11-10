У Львові впіймали касира автозаправки, який крав гроші з банківських карток клієнтів

У Львові кіберполіція викрила чоловіка у скіммінгу банківських карток клієнтів автозаправок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції України.

Поліцейські наразі встановлюють усіх потерпілих та суму збитків завданих діями зловмисника. Проведено ряд обшуків. Вилучені речові докази направлені до експертного центру для проведення усіх необхідних експертиз.

Працівники Карпатського управління Департаменту кіберполіції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 3, провели ряд оперативних заходів та викрили 25-річного чоловіка у причетності до викрадення грошових коштів у клієнтів автозаправних станцій.

Оперативники з кіберполіції встановили, що чоловік працював касиром торгового залу однієї із автозаправок Львівщини. Перебуваючи на робочому місці він, за допомогою скіммера, зчитував дані з магнітних стрічок банківських карток клієнтів та запам’ятовував їх пін-коди.

Після цього, використовуючи пластикові карти лояльності мережі автозаправок та чисті пластикові картки (так званий білий пластик), за допомогою енкодера, здійснював незаконне копіювання банківських карток потерпілих. Маючи усю необхідну інформацію, зловмисник знімав в банкоматах гроші клієнтів, картки яких скопіював. Крім того, до цих карток зловмисник прив’язував свій номер мобільного телефону, тому потерпілі у більшості випадків, навіть не знали що їх банківський рахунок спустошено.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки в приміщенні автозаправки та за місцем проживання зловмисника. У результаті, вилучено картки лояльності мережі автозаправок, сім-карти одного із мобільних операторів, мобільні телефони та гроші. Також, поліцейські у його квартирі вилучили «скімер», «Енкодер», комп’ютерну техніку, картки, які він використовував для підмінибанківських карток користувачів та чорнові записи.

Триває досудове розслідування розпочате за ч.3 ст.190 (Шахрайство) КК України. Вирішується питання щодо відкриття ще декількох кримінальних проваджень: за ст. 200(Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ст. 231 (Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю) та ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України.

Проводяться подальші необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення можливих співучасників зловмисника та усіх клієнтів автозаправок, які постраждали від його дій.