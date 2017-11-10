На яких дорогах Львівщини найчастіше стаються ДТП: перелік

Служба автомобільних доріг у Львівській області склала перелік місць, де найчастіше стаються ДТП. Список опублікували на офіційній сторінці Служби у Фейсбуці.

Водіїв попереджають про наявність семи ділянок концентрації ДТП на автомобільних дорогах загального користування державного значення. До переліку потрапили:

М-06 Київ – Чоп км 491+310 – км 491+900 – м. Буськ протяжністю 0,59 км

М-06 Київ – Чоп км 551+200 – км 554+100 протяжністю 2,9 км

М-06 Київ – Чоп км 557+230 – км 558+200 н. п. Ков’ярі протяжністю 0,97 км

М-06 Київ – Чоп км 584+000 – км 585+085 н. п. Розвадів протяжністю 1,085 км

М-06 Київ – Чоп км 674+200 – км 674+800 протяжністю 0,6 км

М-06 Київ – Чоп км 681+140 – км 681+850 н. п. Тухолька протяжністю 0,710 км

М-06 Київ – Чоп км 685+220 – км 686+000 н.п. Нагірне протяжністю 0,780 км

Служба автомобільних доріг у Львівській області нагадує водіям, що недотримання правил дорожнього руху, перевищення швидкості, недотримання правил обгону та виїзд на зустрічну смугу часто призводять до ДТП, внаслідок яких травмуються та гинуть люди, нищаться автомобілі та об’єкти дорожньої інфраструктури, зокрема бар’єрне огородження (відбійники) тощо.