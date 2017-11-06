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У Львові перевищено епідпоріг грипу серед підлітків 15-17 років

Катерина Родак

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За минулий тиждень (30.10-05.11) у Львівській  області захворіло на грип та  гострі респіраторні  інфекції 9 372 осіб, що на 155 більше, ніж  за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили в обласній лабораторії МОЗ України.

Експерти повідомили, що на Львівщині інтенсивний показник захворюваності становить 371,1 при епідемічному порозі 403,93. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 60,9% (захворіло дітей до 17років- 5 712 осіб).

У м. Львові за цей же період захворіло відповідно 3798 (44 тиждень) та 3664 (43 тиждень) осіб, інтенсивний показник на останньому тижні був 492,3 при епідпорозі 637,78. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 56,2%. Зареєстровано перевищення епідемічного порогу у віковій групі 15-17 років на 1,9%.

Протягом 44 тижня було госпіталізовано з діагнозом    ГРІ в інфекційні стаціонари області 177 осіб, у тому числі 149 дітей віком до 17 років.

В Україні пройшли перереєстрацію вакцини проти грипу: “Інфлувак” (виробник – Нідерланди), “Інфлуензе Ваксин” (Китай), “Джісі ФЛЮ” (Корея) і “Ваксігрип” (Франція).

 

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