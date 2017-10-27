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Геращенко закликає «Самопоміч» Садового схаменутися

Омелян Шевчук

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Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко звинувачує партію «Самопоміч» і її лідера Андрія Садового у популізмі та деструктивній діяльності, що призвела до значних збитків державі. Відповідну заяву вона поширила на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

Зокрема, Геращенко вимагає від Уряду оприлюднити збитки бюджету через політиканів.

«Україна входить в опалювальний сезон з рекордно низкими запасами вугілля. Подякуємо за це «Самопомочі» і редутникам. І це дійсно серйозно. Взагалі уряд має публічно оприлюднити ті збитки, які поніс бюджет від деструктивної діяльності політиканів.

Особливо це питання до міністерства фінансів, економіки, палива та енергетики. Я обов’язково підготую відповідні депутатські запити. Хочу нагадати, що редутники ще у серпні–вересні погрожували «другим етапом блокади» – АЕС, і наслідки такого безчинства взагалі б було важко передбачити», – заявила Ірина Геращенко

Водночас Ірина Геращенко вимагає від Андрія Садового дати оцінку дій першої п’ятірки його партії.

«Популізм, анархія, агресія, брехня, спекуляції – для когось це гра в рейтинги, а в результаті дорогу ціну платить країна і суспільство. І так, 17 жовтня під стінами ВР разом з мітингарями був і шановний А. І. Садовий. Хотілося б почути від нього публічну оцінку останніх дій першої п’ятірки його партії – починаючи від шашки, яку семенченко притяг в парламент, і підсунув швирнути Ю. Левченку, й закінчуючи знущанням над українським прапором і побиттям учасника АТО Є. Соболєвим», – закликає Ірина Геращенко.

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