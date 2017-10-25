Як вберегти себе від грипу та ГРВІ: поради МОЗ

Сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції почався у жовтні та буде продовжуватися до травня наступного року. В цей період значно зростає ризик заразитися. У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як вберегтися від грипу та ГРВІ.

За даними Центру грипу та ГРВІ МОЗ України на третьому тижні жовтня захворіло понад 140 тисяч осіб. Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги в лікарні діти до 14 років. Найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області (659,9 на 100 тисяч населення), найменший – у Одеській (152,1 на 100 тисяч населення). Смертей через ускладнення від грипу на звітному тижні не зареєстровано.

Симптоми грипу

Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:

різке підвищення температури тіла (більше 38 °С),

головний біль, біль у м’язах, біль у горлі,

кашель,

нежить.

Симптоми грипу, що вимагають термінової госпіталізації

Якщо стан хворої людини погіршується, не зволікайте з госпіталізацією, адже тепер під загрозою — її життя.

Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо є такі симптоми грипу:

o • обличчя стало дуже блідим чи з’явилось посиніння;

важко дихати;

температура не спадає впродовж довгого часу;

багаторазове блювання та випорожнення;

порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;

біль у грудній клітці;

з’явились домішки крові у мокроті;

показники артеріального тиску нижче норми.

Ці симптоми грипу ігнорувати ні в якому разі не можна. Продовжувати лікування вдома дуже небезпечно, оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого.

Як не захворіти на грип: профілактика

Найефективнішим способом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час введення вакцини – початок осені (вересень–жовтень). Разом з тим, щеплення рекомендують робити і в більш пізні терміни – впродовж всього сезону грипу. Всупереч поширеному міфу, вакцинація не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів.

За рекомендацією ВООЗ для забезпечення максимального захисту від вірусів, циркуляція яких очікується саме цього сезону, щорічно змінюється штамовий склад вакцин.

Корисні звички для профілактики грипу

Хоча найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу – щорічна вакцинація, деякі прості правила допоможуть уникнути хвороби.

«Захворів – сиди вдома»

Візьміть лікарняний. Грип швидко передається, тому так званий «трудовий героїзм» (коли ви хворі йдете на роботу) лише сприятиме поширенню інфекції.

Уникайте близького контакту з хворим

Намагайтеся якнайменше перебувати поряд із людьми, у яких застуда, нежить або кашель. Якщо захворіли ви, то тримайте дистанцію з іншими людьми, щоб вберегти їх від хвороби.

Прикривайте ніс та рот

Під час кашлю та чхання грип розповсюджується особливо швидко. Прикрийте серветкою рот та ніс — це знизить ймовірність передачі інфекції іншим.

Мийте руки

Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

Намагайтеся не торкатися обличчя

На руках дуже багато мікробів. Торкаючись руками обличчя ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм через очі, рот та ніс.

Провітрюйте та дезинфікуйте приміщення

Регулярно провітрюйте приміщення, ретельно очищайте та дезинфікуйте поверхні, до якої часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.

Привчіть себе до корисних звичок

Будьте фізично активними, уникайте стресу, висипайтеся, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.