На Львівщині понад 50% населення не може самотужки заплатити за газ

Станом на 20 жовтня в області одержують житлову субсидію 428 840 сімей (домогосподарство), що становить 53,6 % населення області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В цілому підтримкою житлової субсидії охоплено більше мільйона громадян області (середня кількість членів домогосподарства, яким призначено субсидію складається з 3 осіб).

Окрім того, до органів соціального захисту населення звернулось 131 857 одержувачів житлової субсидії з 140 868 (93,6%), за компенсацією частини невикористаної субсидії за економне споживання електричного та газового індивідуального опалення. Слід зазначити, що термін подання заяви на компенсацію частини невикористаної субсидії продовжили до 1 листопада 2017 року.

Водночас, слід зазначити, що для одержувачів субсидій, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, субсидію перераховують на опалювальний період з 16 жовтня по 15 квітня включно. Для одержувачів, які використовують центральне опалення – з дня прийняття рішення органу місцевого самоврядування дати початку (закінчення) опалювального періоду.

На сьогодні органи соціального захисту населення перерахували субсидії на опалювальний період 188 114 одержувачам, що становить 44,2 % всіх одержувачів в області.