У Самбірському районі легковик врізався у дерево: керманич загинув на місці

На Самбірщині, в’їхавши у дерево, загинув водій легковика. Подія сталася вночі у селі Роздільне Самбірського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Самбірський відділ поліції 21 жовтня близько 03.00 надійшло повідомлення про те, що у селі Роздільне сталася дорожньо-транспортна пригода.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля «Renault Laguna» на іноземній реєстрації, 23-річний житель району, не впорався із керуванням, з’їхав у кювет та врізався у дерево. Внаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).