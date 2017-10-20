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Із понеділка почнуть ремонтувати відрізок дороги на проспекті Свободи: буде обмежено рух

Дарина Смеречанська

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Із понеділка, 23 жовтня, з 09.00 год і до 20.00 год. 27 жовтня буде обмежено рух транспортних засобів на пр. Свободи (навпроти ТРЦ «Антошка»), у зв’язку із проведенням дорожньо-ремонтних робіт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

З понеділка, 23 жовтня, ТзОВ «Гарантспецбуд-Захід»» проводитиме дорожньо-ремонтні роботи на половині дороги пр. Свободи, навпроти ТРК «Антошка». На час проведення робіт буде обмежено рух транспортних засобів на цьому відрізку дороги.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.

Фото: iloveukraine.com.ua

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