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Лучники із Львівщини вибороли ліцензію на участь у Юнацькій Олімпіаді-2018

Вероніка Рой

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Днями, у Аргентині завершився чемпіонат світу зі стрільби з лука серед юніорів та юнаків. В межах чемпіонату відбувся головний кваліфікаційний турнір на участь у ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх. Незважаючи на складні погодні умови, лучники із Львівщини вибороли ліцензію на участь у Олімпіаді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У змаганнях серед дівчат представниця Львівщини Жанна Наумова посіла на ліцензійному турнірі 6 місце. На шляху до успіху спортсменка перемогла господарку змагань аргентинку Марію Кароццу з рахунком 6:0, італійку Аіко Роландо, та американку Інгу Півер.

Також львів’янин Олександр Панцир подолав ліцензійний бар’єр та увійшов до 16 кращих турніру, здобувши заповітну ліцензію.

Цьогоріч за найвищі нагороди світової першості змагались 528 юних лучників із 64 країн світу.

Зазначимо, що ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться в столиці Аргентини – Буенос-Айресі у 2018 році.

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